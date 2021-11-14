«الدواء» تعلن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي على تقييم حدود الشوائب

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الذي يحمل عنوان نظرة شاملة على تقييم حدود الشوائب في المستحضرات الصيدلية والمواد الفعالة طبقاً للإرشادات العالمية ومتطلبات أحدث دساتير الأدوية العالمية.

وأوضحت هيپة الدواء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على أنواع الشوائب المختلفة في المستحضرات الصيدلية، والمواد الفعالة، مع توضيح كيفية حساب حدودها، وتقييم مخاطرها وذلك طبقا لإرشادات الـ ICH وأحدث دساتير الأدوية العالمية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يومي الاثنين والثلاثاء ٢٢ ، ٢٠٢١/١١/٢٣، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم لـ QC, QA, R&D and regulatory affairs members، ويبدأ البرنامج من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، و آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١٨.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى المستمر CPD.

وأعلنت هيئة الدواء عن مشاركتها فى فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مع المركز العالمى لمراقبة الأدوية أوبسالا (UMC) والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لرصد الأدوية الدولي، وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشئون الدواء، وكذلك هيئات وسلطات مراقبة الأدوية الوطنية من 64 دولة في جميع أنحاء العالم.

ويقوم مركز أوبسالا بتخصيص الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال بالسلامة الدوائية، ويعتبر العام الحالى هو العام السادس، والذى يحمل شعار "ساعد في جعل اللقاحات أفضل وأكثر أماناً للجميع من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها".