الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يمنح مدير مواقف بورسعيد صفة الضبطية القضائية

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5510 لسنة 2021، بمنح صفة الضبطية القضائية لإبراهيم محمد عبد السميع - مدير عام إدارة المواقف والسرفيس بمحافظة بورسعيد - بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه.

ونص القرار على أنه يأتي عملا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم، التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008.

واستند القرار إلى المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008، وقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979، كما صدرت استنادًا لخطاب اللواء محافظ بورسعيد.

قانون الإجراءات الجنائية الضبطية القضائية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد إدارة المواقف صفة الضبطية القضائية المستشار عمر مروان وزير العدل السرفيس

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