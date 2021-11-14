«الوزراء»: 69.5% من المصريين يؤيدون منع غير الملقحين من دخول مقار عملهم

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم للقرار من عدمه، حيث أشار 69.5% من المصريين إلى تأييدهم القرار، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط وكان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد نحو تطبيق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتبارًا من الإثنين الموافق 15 نوفمبر.



وأيد 62.7% من المواطنين في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر القادم، وأيده بشروط 3.1% منهم، في حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286891 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 343026 من ضمنهم 286891 حالة تم شفاؤها، و 19435 حالة وفاة.