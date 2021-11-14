الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. القضاء الإدارى تنظر دعويين لوقف انتخابات النادى الأهلى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد مجدي يحيى، عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يومي 25-26 نوفمبر الجاري.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالي للنادي الأهلي ضمن المرشحين للانتخابات.

وتنظر المحكمة أيضًا بذات الجلسة الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد عثمان، عضو النادي، والتي تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقرر إقامتها يومي 25-26 نوفمبر الجاري، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادي التي لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح.

وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفتهم.

 

محكمة القضاء الإداري القضاء الادارى مجلس الدولة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة النادي الأهلي الجمعية العمومية المستشار فتحي توفيق

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