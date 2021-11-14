مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنًا من بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أوس هيثم الشوارب، على حاجز عسكري مفاجئ، نصبته على الطريق الواصلة إلى البلدة.

ومساء أمس السبت، اعتقلت جنود الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين في مُحافظات الخليل ورام الله والقدس.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عبدالرحمن حميدات، 29 عامًا، بعد أن داهموا منزل ذويه، في بلدة صوريف في شمال غرب الخليل، بطريقة وحشية، وكسر بابه الخارجي، وسبق لحميدات أن تعرض للاعتقال قبل سنوات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت منزل الشاب أحمد حزين، وعبثت بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشباب المخيم، الذين تصدوا لها بالحجارة، ورد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة، اقتحم جنود الاحتلال مخيم الأمعري واعتقلوا الشاب سامر حبوب، بعد أن داهموا منزل ذويه، وفتشوه.

فيما يواصل خمسة أسرى إضرابهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 122 يوما.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعا صحية صعبة للغاية، خاصة الأسير الفسفوس الذي ما يزال يحتجز في مستشفى برزلاي، ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.