أستراليا تهدف إلى تطعيم الأطفال دون 12 عامًا ضد «كورونا»

قال مسئولون اليوم الأحد، إنه‭‬ من المرجح أن تبدأ أستراليا في تطعيم الأطفال دون سن 12 عامًا في يناير القادم.

وقال وزير الصحة جريج هانت، إن المنظمين الطبيين ما زالوا يراجعون بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ومن غير المرجح أن يتخذوا قرارًا هذا العام. وتعد أستراليا واحدة من أكثر الدول تطعيمًا ضد فيروس كورونا في العالم.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الشهر بجرعة من لقاح فايزر- بيونتيك للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا ، بعد أن أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وطبقًا لبيانات وزارة الصحة فقد تخطت أستراليا يوم الجمعة حد التسعين في المئة لمن تلقوا جرعة واحدة في سن السادسة عشرة فأكثر مع حصول 83 في المئة على جرعتين. كما قامت الدولة بتطعيم 57.7 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

وكانت معدلات التطعيم المرتفعة في أستراليا أساسية وراء قرارها إعادة فتح الحدود الدولية جزئيًا هذا الشهر لأول مرة منذ بداية الجائحة على الرغم من تفشي سلالة دلتا في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا أكثر ولايتين اكتظاظًا بالسكان في أستراليا.

وسجلت اليوم الأحد 1100 إصابة في الولايتين اللتين يقطنهما نحو 60 في المئة من سكان أستراليا. وتوفي خمسة أشخاص بالفيروس.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.