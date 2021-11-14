اليوم.. وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس»

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فعاليات المؤتمر الصحفي الذى يعقد بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، وذلك بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث بشارع التحرير بالدقي.

وفي سياق آخر أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني الإنتهاء من تطعيم 190 ألف من أعضاء المجتمع الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، وذلك من خلال 15 نقطة مخصصة للتطعيم ومنتشرة بالمستشفيات الجامعية والكليات المختلفة.

ومن المقرر أن يتم حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلقى اللقاح سواء كان موظفًا أو طالبًا أو عضو هيئة تدريس، على أن يتم توجيهه في مسارات محددة لأقرب نقطة تطعيم.

ويتم إثبات تلقي اللقاح من خلال شهادة الحصول على التطعيم لمن تلقوا اللقاح خارج الجامعة أو من خلال مسح QR code الموجود على شهادات التطعيم بنظام Universty Management System (UMS) لمن تلقوا التطعيم داخل جامعة عين شمس.

والتزامًا بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من الحصول على اى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك او تقديم شهادة فى بداية ايام اسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل الـPCR لم يمض على اجرائه اكثر من 3 ايام.

اكدت جامعة عين شمس عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف أو طالب أو عضو هيئة تدريس لم يتلق اللقاح إلى الحرم الجامعي، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تؤكد الجامعة ضرورة التزام الطلاب بنسب الحضور المقررة باللائحة الدراسية كشرط للسماح لدخول امتحانات منتصف الفصل الدراسي.