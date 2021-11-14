«بلينكن» يبحث هاتفيًا مع نظيره الصيني الاستعدادات للقاء الرئاسي

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الصيني وانج يي الاستعدادات الخاصة باللقاء الافتراضي المقبل بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينج.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، مشيرًا إلى بلينكن أكد على أن اللقاء سيمثل فرصة للرئيسين لبحث كيفية إدارة المنافسة بمسؤولية فيما بين الولايات المتحدة والصين بينما يتم التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

ونوه المتحدث إلى تأكيد بلينكن على اهتمام بلاده دائما بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، موضحًا أن بلينكن دعا بكين إلى المشاركة في حوار بناء لحل مشكلات المضيق بصورة سلمية وعلى نحو يتماشى مع مستوى الطموحات والاهتمامات لشعب تايوان.

وتابع المتحدث أن بلينكن شدد كذلك على أهمية اتخاذ تدابير لضمان أن إمدادات الطاقة العالمية وعملية تعافي الاقتصاد العالمي للخطر.

