الانتهاء من استعدادات صرف «تكافل وكرامة»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الإثنين، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر، وسط إجراءات احترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وبدات وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذ المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة” نوفمبر الجاري، حيث شملت المرحلة الأولى استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى ثماني محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، في إطار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الوزارة والتي تشجعها الدولة منذ أكثر من عام.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للعملاء من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

تكافل

يخصص تكافل للأسر التى لديها أطفال وذات المستوى الضعيف، من سن يوم وحتى 18 سنة بشرط التواجد فى المظارس مدة لا تقل 80% من العام الدراسي، كما أنه يمنح دعم “تكافل” للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق اللازمة لأقرب وحدة شئون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

كرامة

يستهدف "كرامة" ذوي الإعاقة والمسنين من يتجاوز أعمارهم 65 سنة وأكثر.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد، بدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم والعمل وأيضًا الحق في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلي أن بوابة التنمية تبدأ من الطفولة المبكرة ومن الإلحاق بالتعليم الجيد، لذلك اتخذ رئيس الجمهورية قرارًا حاسمًا بأن العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لا تترك أحدًا خلف الركب وأن يكون التعليم متاحًا للجميع، وأصدر قرارًا بتخصيص نصف مليار جنيه لدعم التعليم لجميع الفئات الأولي بالرعاية انطلاقًا من تبني الدولة مبادئ وسياسات العدالة الاجتماعية.