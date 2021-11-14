الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول: موجة الإصابات الأخيرة بكورونا انتشرت فى 21 مقاطعة صينية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إن أحدث موجة لمعاودة تفشي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، انتشرت في 21 منطقة على مستوى المقاطعة، حتى يوم السبت الماضي، حيث تم تسجيل حالات إصابة جديدة محلية العدوى أو من دون أعراض في الأيام القليلة الماضية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية ، أضاف مي، خلال مؤتمر صحفي، أنه ومع تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم حاجز الـ250 مليون حالة، فإن الصين تواجه تحديات أكبر في منع حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

وقال مي إن البلاد تواجه أيضاً خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المُعدية الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة، ما من شأنه مضاعفة حجم المخاطر المعنية في مثل هذه الظروف.

وعلى الرغم من الوضع المُعقّد الناجم عن معاودة تفشي حالات الإصابة بكوفيد-19، قال وو ليانغ يو، المسؤول بلجنة الصحة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي، إن الوضع الوبائي في البلاد آخذ في الاستقرار التدريجي بشكل عام.

وأضاف أن العديد من المناطق على مستوى المقاطعة التي تعرضت سابقاً لـ كوفيد-19، تمكنت من كبح انتشار الفيروس بشكل فعّال، ونجحت في السيطرة عليه، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أن الوضع لا يزال حرجاً، إلا أن تفشي كوفيد-19 مؤخراً في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين قد بات تحت السيطرة.

وأكد مي أن الصين ستلتزم بهدف إزالة أي إصابة بكوفيد-19 في الوقت المناسب، والوقاية من أي حالات إصابة وافدة وتجنب معاودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى، ما يتطلب تعزيز جهود التعقب المبكر، والاستجابة السريعة، والاحتواء المستهدف، والعلاج الفعال لمرضى كوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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