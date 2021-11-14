الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البر الرئيسى الصينى يسجل 70 إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم السبت 70 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المذكورة، سُجلت 60 حالة في لياونينغ، وثلاث حالات في خبي و حالتان في كل من هيلونغجيانغ و جيانغشي و يوننان بالإضافة إلى حالة واحدة في سيتشوان.

وسُجلت يوم السبت أيضا 19 حالة إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19، وفقا للجنة.

وقالت اللجنة إنه لم تسجل أي حالات مشتبه بإصابتها كما لم تسجل أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم السبت.

وحتى نهاية يوم السبت، سُجل إجمالي 9865 حالة وافدة في البر الرئيسي. من بينها، غادر 9484 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ولا يزال 381 شخصاً في المستشفيات. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

وحتى يوم السبت أيضاً، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ كوفيد-19 في البر الرئيسي 98263 حالة، بما فيها 1350 مريضا ما زالوا يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، 19 منهم في حالة خطيرة.

وتماثل إجمالي 92277 مريضاً للشفاء، وغادروا المستشفيات في البر الرئيسي، بينما توفي 4636 شخصاً بسبب المرض.

وتم الإبلاغ عن 25 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، منها 17 حالة من خارج البر الرئيسي. وكانت هناك 532 حالة إصابة بدون أعراض تخضع للمراقبة الطبية، منها 366 حالة وافدة من الخارج، وذلك حتى يوم السبت.

وحتى نهاية يوم السبت أيضاً، تم الإبلاغ عن تسجيل 12380 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بما فيها 213 حالة وفاة، و 77 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و16479 حالة في مقاطعة تايوان، بما فيها 848 حالة وفاة.

وتماثل للشفاء 12078 مريض كوفيد-19 وغادروا المستشفيات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و 76 مريضاً في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و 13742 مريضا في مقاطعة تايوان.

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