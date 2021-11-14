الجزائر: تطابق فى المواقف مع جنوب أفريقيا حول القضايا الإقليمية والدولية

أكدت الجزائر وجنوب أفريقيا على التطابق في مواقف البلدين المبدئية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال جلسة العمل التي عقدها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، بمقر الخارجية الجزائرية، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن هذه الجلسة شكلت فرصة ثمينة لرسم آفاق طموحة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب أفريقيا.



وأضاف البيان أن الطرفين جددا التأكيد على مواقف البلدين المبدئية والمتطابقة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وعلى صعيد آخر، قال الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، إن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد مستقرة، لكنه حذر من موجة كورونا رابعة مرتقبة.

وأكد في تصريح لإذاعة جزائرية، أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف انتشارا للأمراض الفيروسية، يتوقع تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية.

وأضاف: "الحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، حيث نعمل حاليًا على مواجهتها لتكون أقل تأثيرًا وخطورة ونحن نستعد لها".

وتابع قائلًا: "لا أظن أن الموجة القادمة ستكون أكثر خطورة من سابقاتها؛ لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيف نتعامل معه، أضف إلى ذلك يوجد 11 مليون جزائري أخذوا الجرعة الأولى".

وكشف "بركاني"، أن الأرقام المسجلة حاليا تخص تحاليل الـ PCR وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين، مؤكدًا أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.