«البيئة»: 80 مليار دولار قيمة تمويل الدول المتقدمة للنامية للتكيف المناخى

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إننا وصلنا إلى 80 مليار دولار كقيمة تمويل الدول المتقدمة للدول النامية من أجل التكيف المناخي، مشيرة إلى أن تلك الدول سوف تفي بتعهداتها خلال عامين من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار.

وأضافت "فؤاد"، من جلاسكو عبر منصة "زوم" مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد": "أُجريت مفاوضات في قمة تغير المناخ بجلاسكو من أجل الحصول على تمويل من الدول المتقدمة لموضوعات التكيف المناخي".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على هدف عالمي للتكيف مع تغيرات المناخ؛ ومازالت المناقشات مستمرة في قمة المناخ بجلاسكو، حيث اتفقنا على تواجد توازن لتوفير التمويل المخصص للتكيف المناخي ومضاعفة التمويل الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في مجال التكيف المناخي، والاتفاق على هدف محدد ورقمي خلال 3 سنوات بشأن التكيف المناخي، مبينة في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات.

ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ القادم في مصر سيناقش حجم الخسائر والأضرار وتعويضها للدول النامية.

وعلى صعيد آخر، تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تهنئة من وزير البيئة الياباني على استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.

وناقش الطرفان خلال اللقاء المقترح الياباني بخصوص البند السادس بشأن الشفافية، ويتم مناقشته في المؤتمر، حيث أثنت وزيرة البيئة المصرية على التعليقات الصادرة من الجانب الياباني فيما يخص تمويل المناخ، قائلة: "نحن نركز على مفهوم السياسات والإجراءات وإدراجها في المساهمات المحددة الوطنية، وسنبذل قصارى جهدنا للانتهاء من البند السادس في هذا المؤتمر".

وشكرت الوزيرة الجانب الياباني على دعم مصر في مجال التلوث البحري وخاصة بالبلاستيك، من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وتقديم الدعم في مجال الحد من استخدام الاكياس أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجال إدارة المخلفات البلاستيكية.

وتستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليًا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.