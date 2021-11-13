الداخلية: ضبط 78 ألف نسخة كتاب بدون تفويض خلال أسبوع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في ضبط 249 قضية بمجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و137 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 53471 وحدة من بينها: «أقراص صلبة – ريسيفر – قطع الغيار والأدوات والعدد المُستخدمة للإنتاج والتصنيع - شاشات عرض – فلاشات – مكبر صوت – وصلات DVR- هواتف محمولة – راوتر – أجهزة حاسب آلى – وحدات معالجة – مايكات صوت - هارديسك»، وكذا ضبط 112 قضية في مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت 78800 تمثلت في كتب وملازم تعليمية ودراسية مختلفة معدة للبيع وأخرى تحت التجهيز، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.