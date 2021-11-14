الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأحد  ١٤ نوفمبر ٢٠٢١.

 

نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء ،الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.


 تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة


 مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٠

موعد الشروق       ٦:١٩

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٣٩

موعد اذان المغرب  ٤:٥٩

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٠


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية


 موعد صلاة الفجر   ٤:٥٦

موعد  الشروق       ٦:٢٧

موعد آذان الظهر    ١١:٤٥

موعد آذان العصر   ٢:٤٢

موعد اذان المغرب  ٥:٠٢

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٤


 مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٧

موعد  الشروق       ٦:٠٦

موعد آذان الظهر    ١١:٢٨

موعد آذان العصر   ٢:٢٨

موعد اذان المغرب   ٤:٤٩

موعد اذان العشاء.  ٦:٠٩


 مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر   ٤:٤١

موعد  الشروق       ٦:٠٧

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد اذان المغرب  ٥:٠٢

موعد اذان العشاء.  ٦:١٩


 مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٨

موعد  الشروق       ٦:٠٣

موعد آذان الظهر    ١١:٣٣

موعد آذان العصر   ٢:٤١

موعد اذان المغرب   ٥:٠٣

موعد اذان العشاء.  ٦:١٩


 مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤

موعد  الشروق       ٦:١٤

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٣٣

موعد اذان المغرب  ٤:٥٤

موعد اذان العشاء.  ٦:١٤


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية


 موعد صلاة الفجر   ٤:٤٦

موعد  الشروق       ٦:١٦

موعد آذان الظهر    ١١:٣٥

موعد آذان العصر   ٢:٣٣

موعد اذان المغرب  ٤:٥٤

موعد اذان العشاء. ٦:١٥


 مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٤:٥١

موعد الشروق       ٦:٢٢

موعد آذان الظهر    ١١:٤٠

موعد آذان العصر   ٢:٣٨

موعد اذان المغرب  ٤:٥٩

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٠

مواقيت الصلاة اليوم الأحد مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة التوقيت المحلي لمدينة القاهرة موعد صلاة الفجر

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