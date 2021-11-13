السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 60 في اشتباكات بسجن غرب الإكوادور

اشتباكات بسجن غرب
اشتباكات بسجن غرب الإكوادور

أعلنت الشرطة الإكوادورية، اليوم، مقتل 52 شخصا على الأقل جراء اشتباكات في سجن ليتورال بمدينة غوياكيل غرب البلاد.

وقالت قائدة الشرطة الجنرال تانيا فاليرا، في تصريح صحفي، إن الاشتباكات بين السجناء التي بدأت يوم الجمعة أسفرت حتى الآن عن مقتل 58 منهم وإصابة 12 آخرين.

واعتبر حاكم محافظة غوياس، حيث يقع السجن، أن تدخل الشرطة بهدف إعادة النظام أنقذ حياة الكثير من السجناء في المنشأة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن سجن ليتورال تحول من جديد إلى "ساحة مذبحة" حيث قتل أكثر من 50 شخصا.

وأوضحت التقارير بحسب ما نقلت وكالات، أن التمرد في السجن بدأ مساء الجمعة، ولم تعلن الشرطة حتى الآن إعادة الهدوء في المنشأة.

وأضافت أن قوات الأمن تقوم بفحص السجن ولقد صادرت أسلحة ومتفجرات.

الإكوادور سجن ليتورال أعمال شغب سقوط قتلى وجرحى اشتباكات بين السجناء الشرطة

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