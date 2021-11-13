السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مرأة الشعب الجمهوري» تنظم ندوة تثقيفية عن الإدمان بسوهاج (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بسوهاج، برئاسة الدكتورة نانسى نعيم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وبإشراف المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب، ندوة تثقيفي  تحت عنوان "الإدمان ومسبباته"، وذلك بمقر أمانة الحزب بشارع الجمهورية، بحضور النائب السابق أحمد وائل المشنب، و كرم فتحى العمدة وعصام الصراف أعضاء هيئة المكتب وعدد من السيدات والمثقفين والمهتمين بشأن المرأة.

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جانب من الندوة

بدأت فعالية الندوة بالترحيب بضيوف الحزب، نيابة عن محمد عويضة، أمين عام الحزب بسوهاج وأعضاء هيئة المكتب، وإلقاء الضوء على أهم البرامج والأنشطة التي يتبناها حزب الشعب الجمهورى بسوهاج فى قضايا المرأة والشباب خلال الفترة المقبلة.

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جانب من الندوة

حاضر فى الندوة الدكتور هنري موريس، رئيس وحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج شرح من خلالها الأسباب التى تؤدى للإدمان وأنواعه وكيفية التصدي لها من خلال الأسرة والمجتمع.

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جانب من الندوة

وطرح الحضور عدد من الأسئلة والاستفسارات لرئيس وحدة الإدمان والنائبة نانسى نعيم والتى دارت حول كيفية الحفاظ على الشباب من هذه العادة المدمرة والدور التشريعى الذى يقوم به البرلمان لحماية الشباب.

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جانب من الندوة

فى نهاية الندوة، تقدمت نانسى نعيم بالشكر للدكتور هنري موريس لتوضيح العديد من المفاهيم المغلوطة حول الإدمان ومسبباته وشرحه التفاصيل بوضوح مستشهدا من الواقع بحالات وأمثلة بسيطة وكذلك الشكر للحضور على تلبية دعوة الحزب.

IMG-20211113-WA0046
جانب من الندوة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
حزب سوهاج نانسي لقاء الصحة

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