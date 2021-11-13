آراء الجمهور وسفير فرنسا فى حفل تامر حسني بـ«موسم الرياض» (فيديو)

نشر المطرب تامر حسني، مقطع فيديو لحفلته فى “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، شملت الإنيات التى قدمها وكلمته للجمهور العربي والسعودي.

وأظهر المقطع الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور “انستجرام”، بعض آراء الجمهور عن الحفل إضافة إلي قيام إحدى الفتيات بإعطائه بوكيه من الورود، وتهنئة السفير الفرنسي له على الحفل الناجح.

وأحيا النجم تامر حسني، مساء الخميس الماضي، حفلًا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض 2021، بالمملكة العربية السعودية، حيث أشعل الحفل بأغانيه ما بين الجديد والقديم.

ونشر تامر حسني، صورًا من الحفل، علق عليها: «ألف شكر لكل الشعب السعودي الراقي وتشرفت بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، لإختياره لحفلتي لتكون أول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغالية بموسم الرياض.. وجودك شرفني معالي المستشار، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع.. شكرا الشعب السعودي العظيم، شكرا جمهور الرياض الغالي المحترم».

وأعاد تامر، تغريدة لسفير فرنسا لودوفيك بويّ بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها:«ألف ألف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكة العربية السعودية.. كلامك غالي أوي عندي وشرف كبير لي.. تحياتي الغالية ليك ولحرمكم المصون».

وكان السفير الفرنسي لودوفيك بويّ، نشر صورا خلال حضوره حفل تامر حسني بالسعودية عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق: "سعيد باكتشاف بوليفارد موسم الرياض خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة الترفيه مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني.. شكرا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الإستثنائي".

وطرح تامر حسني، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "يا فرحة" وهي من كلماته وألحانه، كما عُرض له مؤخرا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة حلا شيحة وماجد الكدواني ونخبة من النجوم من بينهم سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم وغيرهم، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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