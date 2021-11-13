السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آراء الجمهور وسفير فرنسا فى حفل تامر حسني بـ«موسم الرياض» (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

نشر المطرب تامر حسني، مقطع فيديو لحفلته فى “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، شملت الإنيات التى قدمها وكلمته للجمهور العربي والسعودي. 

وأظهر المقطع الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور “انستجرام”، بعض آراء الجمهور عن الحفل إضافة إلي قيام إحدى الفتيات بإعطائه بوكيه من الورود، وتهنئة السفير الفرنسي له على الحفل الناجح.

وأحيا النجم تامر حسني، مساء الخميس الماضي، حفلًا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض 2021، بالمملكة العربية السعودية، حيث أشعل الحفل بأغانيه ما بين الجديد والقديم.

ونشر تامر حسني، صورًا من الحفل، علق عليها: «ألف شكر لكل الشعب السعودي الراقي وتشرفت بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، لإختياره لحفلتي لتكون أول حفل يحضره هو وسط الجماهير الغالية بموسم الرياض.. وجودك شرفني معالي المستشار، تشرفت بكل هذا الحضور الرائع.. شكرا الشعب السعودي العظيم، شكرا جمهور الرياض الغالي المحترم».

وأعاد تامر، تغريدة لسفير فرنسا لودوفيك بويّ بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها:«ألف ألف شكر معالي السفير الفرنسي بالمملكة العربية السعودية.. كلامك غالي أوي عندي وشرف كبير لي.. تحياتي الغالية ليك ولحرمكم المصون».

وكان السفير الفرنسي لودوفيك بويّ، نشر صورا خلال حضوره حفل تامر حسني بالسعودية عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق: "سعيد باكتشاف بوليفارد موسم الرياض خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة الترفيه مع المغني الأسطوري المصري تامر حسني.. شكرا للهيئة العامة للترفيه ولتركي آل الشيخ على هذا البرنامج الإستثنائي".

وطرح  تامر حسني، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "يا فرحة" وهي من كلماته وألحانه، كما عُرض له مؤخرا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة حلا شيحة وماجد الكدواني ونخبة من النجوم من بينهم سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم وغيرهم، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

https://www.instagram.com/tv/CWOKwBnAb08/?utm_medium=copy_link

 

نجوم فرنسى الشعب دايت طرح فلات ماضي أغاني الخميس تامر حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ4.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. (فيديو)

انتشال جثمان ضحايا عقار روض الفرج.. وشهود عيان يروون التفاصيل (فيديو)

وزيرة الهجرة توجه بسرعة نقل جثمان متوفي في الكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122