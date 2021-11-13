السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

المشدد 3 سنوات لأب و5 سنوات لأبنائه شرعوا فى قتل نسيبهم بطوخ

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لأب و٥ سنوات لـ4 من أبنائه لشروعهم في قتل والد زوجة أحدهم "نسيبهم" بسبب خلافات المصاهرة بطوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وناجي نصر هلال وممدوح خورشيد، وكيل النيابة وسكرتارية محمد فرحات.

تضمن أمر إحالة المتهمين وهم كل من "س ح ش"، ٦٢ عاما بالمعاش، وأبناؤه "ع س ح" و"ع س ح"، سائق، و"م س ح" و"ع س ح" بأنهم شرعوا في قتل المجني عليه "ع ح ش" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا أسلحة بيضاء شوم وسكين وتربصوا له قبالة منزله وما إن وصل إليه حتى قاموا بالدخول خلفه واعتراضه أثناء صعوده السلم وضربوه مستخدمين الأسلحة البيضاء محدثين إصابته لوجود خلافات مصاهرة بينهم، إلا أن الأهالي تدخلوا للدفاع عنه وخضع بعدها للعلاج كما أن المتهمين أحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص من شوم وسكين.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية بلاغًا من مأمور مركز طوخ بوجود مشاجرة بدائرة المركز وإصابة شخص في حالة خطيرة تم نقله إلى المستشفى.

وتوصلت التحريات إلى تعدي أب و٤ من أبنائه على شخص بأسلحة بيضاء إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والد زوجة أحد المتهمين وبينهم خلافات بسبب المصاهرة.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة حضوريا على الأول بالمشدد ٣ سنوات وعلي أبنائه بالسجن المشدد ٥ سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

القليوبية رئيس محكمة مستشارين النيابة العامة السجن المشدد محكمة جنايات

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