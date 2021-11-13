سفيرة كولومبيا بالقاهرة فى زيارة منزلية للفنان التشكيلي «جلال جمعة»

استقبل الفنان التشكيلي جلال جمعة، اليوم السبت، فى منزله، سفيرة كولومبيا بالقاهرة انا ميلينا مينوس، يرافقها الفنان الهندى راجافا، بحضور عدد من المبدعين المصريين؛ أبرزهم كمال جبر وماهر دانيال وحسن فاروق وفاروق موسى ونورا ثروت ومحمد فخرى وعماد جمعة.

جلال توفيق عبد الله جمعة، من مواليد 17 أكتوبر 1947، حصل على بكالوريورس كلية الفنون التطبيقية قسم الأثاث والتصميم الداخلى شعبة “ديكور”، جامعة حلوان 1974، ودرس الفن التشكيلى بإيطاليا فى الفترة بين عامى 1973 - 1975.

وشارك "جمعة" كعضو فى العديد من الجمعيات والنقابات، أبرزه نقابة مصممى الفنون التطبيقية، والجمعية الأهلية للفنون التشكيلية ن جمعية "صحبة فن".

عمل "جمعة" من قبل كمصمم بمكتب تصميم وتنفيذ أعمال الديكور منذ عام 1980 حتى الآن ، و شارك فى العديد من المعارض الفنية، أبرزها المعارض الخاصة منذ عام 1986 إلى 1989 بالمركز الثقافى الفرنسى، معرض “من وحى الطبيعة” فى بيت ثقافة نادى مدينة نصر عام 1986، معرض “من وحى الطبيعة” بنادى الطلبة الوافدين - حدائق القبة 1987، معرض “تكوينات زلطية” بقاعة صفاء زيتون - بمديرية ثقافة القاهرة بجاردن سيتى من 27 ديسمبر 1987 حتى 5 يناير 1988.

كما شارك فى معرض “أشكال وزلط” بالمركز الثقافى الفرنسى فى فبراير 1987، معرض “المواهب المدفونه” بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة 2004، معرض بنادى مدينة نصر الرياضى، معرض نادى الطلبة الوافدين - حدائق القبة بالقاهرة، معرض نادى مدينة نصر الرياضى، معرض “تشكيلات نحتية من السلك”بقاعة الارض فى ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يناير 2007، معرض دائم بقاعة دروب بجاردن سيتى ، معرض “سلك و زلط” بقاعة الارض - ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك سبتمبر 2007 ، معرض “قطع صغيرة ”بقاعة دروب بجاردن سيتى.