السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سفيرة كولومبيا بالقاهرة فى زيارة منزلية للفنان التشكيلي «جلال جمعة»

سفيرة كولومبيا فى
سفيرة كولومبيا فى منزل جلال جمعة

استقبل الفنان التشكيلي جلال جمعة، اليوم السبت، فى منزله، سفيرة كولومبيا بالقاهرة انا ميلينا مينوس، يرافقها الفنان الهندى راجافا، بحضور عدد من المبدعين المصريين؛ أبرزهم كمال جبر وماهر دانيال وحسن فاروق وفاروق موسى ونورا ثروت ومحمد فخرى وعماد جمعة.

جلال توفيق عبد الله جمعة، من مواليد 17 أكتوبر 1947، حصل على بكالوريورس كلية الفنون التطبيقية قسم الأثاث والتصميم الداخلى شعبة “ديكور”، جامعة حلوان 1974، ودرس الفن التشكيلى بإيطاليا فى الفترة بين عامى 1973 - 1975.

وشارك "جمعة" كعضو فى العديد من الجمعيات والنقابات، أبرزه نقابة مصممى الفنون التطبيقية، والجمعية الأهلية للفنون التشكيلية ن جمعية "صحبة فن".

عمل "جمعة" من قبل كمصمم بمكتب تصميم وتنفيذ أعمال الديكور منذ عام 1980 حتى الآن ، و شارك فى العديد من المعارض الفنية، أبرزها المعارض الخاصة منذ عام 1986 إلى 1989 بالمركز الثقافى الفرنسى، معرض “من وحى الطبيعة” فى بيت ثقافة نادى مدينة نصر عام 1986، معرض “من وحى الطبيعة” بنادى الطلبة الوافدين - حدائق القبة 1987، معرض “تكوينات زلطية” بقاعة صفاء زيتون - بمديرية ثقافة القاهرة بجاردن سيتى من 27 ديسمبر 1987 حتى 5 يناير 1988.

كما شارك فى معرض “أشكال وزلط” بالمركز الثقافى الفرنسى فى فبراير 1987، معرض “المواهب المدفونه” بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة 2004،  معرض بنادى مدينة نصر الرياضى، معرض نادى الطلبة الوافدين - حدائق القبة بالقاهرة، معرض نادى مدينة نصر الرياضى، معرض “تشكيلات نحتية من السلك”بقاعة الارض فى ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يناير 2007، معرض دائم بقاعة دروب بجاردن سيتى ، معرض “سلك و زلط” بقاعة الارض - ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك سبتمبر 2007 ، معرض “قطع صغيرة ”بقاعة دروب بجاردن سيتى.

سفيرة كولومبيا بالقاهرة الفنان جلال جمعة الفنان الهندى راجافا أسباب خلايا النحل الفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد سيول الصعيد.. هل تتعرض القاهرة لعواصف وأمطار رعدية الأيام المقبلة؟

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

المنشآت الفندقية: بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122