«الإياتا»: تحرك 23 دولة للتوقيع على طموح الطيران الدولي للمناخ

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بالالتزامات التي اتخذت تجاه تعزيز العمل المناخي وتم التعهد بها في COP26، ودعا إلى دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون من الطيران بسياسات حكومية عملية وفعالة.

ووافقت شركات الطيران في الدورة 77 من اجتماعات IATA AGM في بوسطن، على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس الممتد لإبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: «الخطوط الجوية في طريقها إلى صافي انبعاثات الكربون، تماشياً مع اتفاقية باريس، وكلنا نريد حرية الطيران بشكل مستدام، وسيكون الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية مهمة ضخمة تتطلب جهدًا جماعيًا من الصناعة ودعمًا من الحكومات، وتظهر التعهدات التي تم التعهد بها في COP26 أن العديد من الحكومات تدرك أن مفتاح التقدم السريع هو تحفيز التغيير التكنولوجي وتمويل الحلول المبتكرة، وهذا ينطبق بشكل خاص على وقود الطيران المستدام، والذي سيلعب دورًا رئيسيًا في معالجة التأثير البيئي للطيران - يحتاجون إلى الحوافز المناسبة من الحكومات لزيادة الإنتاج».