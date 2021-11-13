مصر الحديثة: كلمة «السيسي» بمؤتمر باريس تؤكد الحرص على أمن واستقرار ليبيا

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم ليبيا يؤكد حرص الدولة المصرية على أمن واستقرار ليبيا، وسعيها للحل السياسي للأزمة.



وأوضح «دعبس»، خلال بيان له اليوم، أن استقرار الأوضاع في ليبيا واستكمال خارطة الطريق وحل الأزمة الليبية يعد أمن قومي للدولة المصرية، مشددًا على أهمية استكمال المسار السياسي الليبي والعمل على إجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، في بيئة ديمقراطية تضمن تمثيل كافة الأطراف السياسية الليبية.

وأشار، إلى أن كلمة الرئيس السيسي عكست قوة مصر ودورها المحوري والقيادي في الشرق الأوسط، خاصة في القضايا العربية والإفريقية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على إنهاء الانقسامات في ليبيا وإجراء تسوية سياسية والانتخابات بشكل آمن وعدم جعلها باب جديد للصراعات الداخلية، وصولا إلى إعادة الإعمار.

وأضاف «دعبس»، أن الرئيس وضع الأمور في نصابها الصحيح بالتأكيد على ضرورة إجراء الاستحقاقات الليبية وإرساء الاستقرار لتوزيع الثروات الليبية بعدالة، والتأكيد على ضرورة النص بكل صراحة على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.