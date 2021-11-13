السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نادية مصطفى تتعاون للمرة الثالثة مع الشاعر طارق وهدان.. (صور)

الكواليس
الكواليس

أعلن الشاعر طارق وهدان عن انتهاء توزيع أحدث مؤلفاته الغنائية بعنوان «بيقولوا حبيبي» للمطربة نادية مصطفى من ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.
وتقول كلماتها: قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية غيرة.. قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية حيرة.. بيقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا نكرت.. ويقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا اتغيرت.

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الكواليس


وصرح طارق أن: الأغنية «بيقولوا حبيبي» تعتبر التعاون الثالث بينه وبين المطربة نادية مصطفى بعد اغنية «خايف تحبني» وأغنية «بحاول اقولك» من تلحين دكتور إيهاب عبد السلام واللتان تم طرحهما على مدار الأشهر الماضية.
وأبدى طارق سعادته بالتعامل مع فنانة كبيرة بحجم نادية مصطفى فمنذ تألقها في اغنية «مسافات» وهو معجب بها وبصوتها الحنون، وحين قرر طارق دخول مجال الشعر الغنائي عرض عليها أغنية «خايف تحبني» .

 

وأبدت نادية إعجابها و بالفعل قمنا بتسجيلها بمجهودنا الشخصي وظهرت للنور ولاقت ردود فعل جيدة، واستمر التعاون بين طارق ونادية مصطفى وصولا لأغنية «بيقولوا حبيبي» والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الشاعر طارق وهدان كانت امنيتي التعامل مع كبار الملحنين وتحققت بالتعامل لأول مرة مع الموسيقار محمد ضياء في تلحين وتوزيع هذه الاغنية وآمل في عمل المزيد من الاغاني معه فهو يمتلك موهبة موسيقية خاصة.

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الشاعر طارق وهدان هو اخصائي  شئون هيئة تدريس أول بالإدارة العامة لجامعة طنطا، ويهوى الشعر طوال حياته فهو قارئ ومتابع جيد للأغنية المصرية وتطوراتها وحاول ان يكتب اعمال تليق بالمستمع المصري والعربي رغبة منه في الارتقاء بالذوق العام.

للمرة المقبل منة الذوق العام حنين كبيرة وصول نادية مصطفى الشاعر بيرة فنانة أغنية مصطفي محمد بعد شهر موسى فنان

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