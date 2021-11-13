التحالف العربى: مقتل 186 حوثيًا فى صرواح والبيضاء

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، عن مقتل 186 عنصرًا حوثيًا في منطقتي صرواح والبيضاء خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، إنه تم تدمير 17 آلية عسكرية تابعة للحوثيين أيضًا.

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي عن تنفيذ 22 عملية استهدفت ميليشيات الحوثي في صرواح والبيضاء، مشيرًا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل 125 إرهابيا، وتدمير 14 آلية عسكرية.

وخلال الأيام الماضية، تكبدت ميليشيات الحوثي هزائم قاسية على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، وذلك في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب.

وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ملحوظًا في الجبهات الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد، فيما تدور المعارك على أشدها في جبهات مأرب (شرق)، وهو محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.