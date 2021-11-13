السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يتابع آخر مستجدات العمل بالفيلم الترويجي لموقع سانت كاترين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع  الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، لمتابعة تنفيذ الفيلم الترويجي عن موقع سانت كاترين، أحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج،  والدكتورة ميري ميساك  المساعد بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان ، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع قدمت مخرجة الفيلم عرض تقديمي لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به والشخصيات التي سيتم الاستعانة بها في ظل الجولة التي قامت بها وفريق العمل علي مدار اليومين الماضيين لتفقد و اختيار الأماكن التي سيتم التصوير فيها لإبراز قدسية سانت كاترين و المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ونموذج للسياحة البيئية والمستدامة حيث أنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما تم اختيارها لتكون نموذج للسياحة الريفية ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إقامة احتفالية عالمية كبرى خلال الفترة المقبلة للترويج لموقع سانت كاترين بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بموقع سانت كاترين.

أرض السلام سانت كاترين المحميات الطبيعية قدسية سانت كاترين قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وزير السياحة والآثار

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