السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تحرير 273 محضرا تموينيا في حملة رقابية بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

نظمت مديرية التموين بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية ومحطات المواد البترولية، لضبط الأسواق والأسعار والحالة التموينية، والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية، ما أدى لضبط وتحرير 273 مخالفة متنوعة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين نظمت حملة رقابية وتفتيشية مكبرة قامت بالمرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية تمكنت خلالها من ضبط 273 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح «يوسف»، أن المخالفات جاءت بعد المرور على المخابز البلدية وتنوعت على النحو التالي: 81 محضر خبز ناقص الوزن، و20 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و15 توقف عن الإنتاج و8 تصرف في الحصة اليومية، و4 عدم وجود سجل زيارات ومحضر واحد ضبط ماكينة خبز خارج المخبز ومحضر واحد عدم وجود ميزان حساس، بالإضافة إلي 140 محاضر آخرى.

إحالة المخالفات للنيابة العامة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات المواد البترولية لفرض الانضباط التمويني، وضبط الأسعار، والقضاء على الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين بالأسواق والمحلات التجارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تموين المنيا تحرير مخالفات حملات رقابية علي المخابز البلدية الدكتور محمود يوسف اللواء اسامة القاضي

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