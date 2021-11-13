التأمينات تستأنف صرف معاشات نوفمبر غدًا

لمن تخلف ..

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمن تخلف خلال الأيام الماضية.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من صرف شرائح الصرف المختلفة، لمن يتقاضى معاشا من البريد.

الرقم التأميني

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وعن الاستعلام عن الرقم التأميني، أشارت الهيئة إلى أنه يتم من خلال:-

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمين.

التأمين الصحي

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التامينات والمعاشات الجديد، يمكن لصاحب المعاش الانتفاع بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بتأمين المرض فى تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.

الخط الساخن 16217

وأوضحت، أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يحق لصاحب المنشأة بالقطاع الخاص فى الاستعلام عن رصيد المنشأة وسداد الاشتراكات التأمينية من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية ومنها رصيد المنشأة، بالإضافة إلى توجيه صاحب المنشأة لأقرب بنك لسداد الاشتراكات التأمينية مع الاحتفاظ رقم المنشأة عند التقدم للبنك.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة.