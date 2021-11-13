5809 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى ماليزيا

بعد ثلاثة أيام على التوالي من تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا، حاجز الـ6000 حالة، تراجعت حالات الإصابة اليوم السبت، لتصل إلى 5809 حالات، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم في بيان عن هشام عبد الله قوله "هناك 527 حالة، تتلقى علاجا في وحدة العناية المركزة".

وتابع نور هشام، أنه تم تسجيل 4712 حالة شفاء، اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و446 ألفا و197.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في ماليزيا 29 ألفا و576 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.