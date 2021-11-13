السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأمطار
الأمطار

خريطة سقوط الأمطار وتفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة القادمة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا عقب انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة والأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها.

خريطة سقوط الأمطار وتفاصيل حالة الطقس فى مصر

حذر خبراء مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلب في الطقس وانخفاض درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13 نوفمبر ولمدة الـ72 ساعة المقبلة تشهدها أغلب محافظات الجمهورية يعقبها انخفاض سريعة في درجات الحرارة ورمال وأتربة مثارة حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الصعيد؛ حيث يسود جو خريفي يتمتع بتقلبات جوية سريعة في نفس اليوم إضافة إلى سبورة مائية تعوق حركة المرور في الطرق السريعة ومنع السيارات من السير أثناء الشبورة تفاديا لوقوع الحوادث المرورية. 

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درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

أعلن مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 حيث تشهد محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17 ومحافظة الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 فيما تشهد محافظة بور سعيد درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17 ومحافظة دمياط العظمى 27 والصغرى 19 ومحافظة الشرقية العظمى 27 والصغرى 19 ومحافظة الإسماعيلية الكبرى 28 والصغرى 18 ومحافظة السويس العظمى 27 والصغرى 19 ومدينة العريش العظمى 28 والصغرى 19 ومحافظة مطروح العظمى 23 والصغرى 17 درجة.

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أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

يبحث الكثير من المواطنين عن خريطة سقوط الأمطار وتفاصيل حالة الطقس فى مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خبراء الأرصاد أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى خفيفة وتصل إلى رعدية أحيانا على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد مثل نويبع وكاترين والأقصر وأمطار متقطعة على السواحل الغربية للبلاد مثل السلوم ومطروح والمدن المجاورة لها حيث تطالب هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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