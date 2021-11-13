السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة»: مؤتمر المناخ القادم سيعيد النظر على ناحية العملية السياسية والإنسانية

الاجتماع
الاجتماع

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بـ"سفينا شولتسه" وزيرة البيئة الألمانية والوفد المرافق لها لمناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال البيئة، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو COP26.

وتلقت وزيرة البيئة الدعوة من الوزيرة الألمانية للمشاركة في مباحثات المناخ “climate Dialogue”، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العملية السياسية لمفاوضات المناخ أمر غاية في الأهمية، وضرورة إعادة التواصل بين الوزراء ومفاوضي المناخ في الدول النامية والمتقدمة وبناء الثقة بينهم، والعمل على دعم الروابط بين الطرفين، مؤكدة أن ما قدمته الرئاسة الإنجليزية في مؤتمر جلاسكو “COP26” الذي أقيم في وقت حرج أمر يستحق التقدير.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة الألمانية أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية “COP 27” العام القادم يعتبر فرصة جيدة، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن المؤتمر القادم سيكون فرصة مهمة للتحول من الجزء النظري إلى مرحلة الإجراءات، والنظر في قضية التكيف وتحويل مشروعات التكيف لمشروعات قابلة للتمويل البنكي والتمويل من القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن مؤتمر المناخ القادم “COP27” فرصة لإعادة النظر من ناحية العملية السياسية والرؤية الانسانية للعمل المناخي، ودعم الروابط بين المشاركين في المؤتمر.

وتستضيف مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم “COP27” بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليًا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو، نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية على ثقتهم ودعمهم  لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الرسالة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة قادة العالم في الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسكو، والتي شدد خلالها على أن “COP27” سيكون مؤتمرًا أفريقيًا حقيقيًا ، حيث نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيدة سفينا شولتسه وزيرة البيئة الألمانية مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو الشق الوزاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

غدًا.. إعلان بدء التجارب السريرية على لقاح «كوفى فاكس» المصرى المضاد لـ«كورونا»

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ارتفاع المصابين بـ«لدغات العقارب» فى أسوان إلى 504 حالات

أزمة فى توفير سرنجات التطعيم بلقاحات «كورونا».. «الوزراء» يكشف الحقيقة

الرئيس السيسى يوجه بإقامة شبكة موحدة لسرعة احتواء الأزمات والكوارث

رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: إلغاء الطوارئ «ضربة معلم».. ولا يوجد معتقل بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال