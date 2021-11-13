السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أبوزيد» يتابع عمليات سحب مياه الأمطار من شوارع أسوان

مياه الأمطار
مياه الأمطار

تابع العميد يحيى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عمليات سحب برك المياه بالعديد من شوارع مدينة أسوان بسيارات الشركة المتخصصة فى مجال الشفط وسحب الرواسب.

كما تابع "أبوزيد"، عمليات سحب المياه من محطة صرف صحى الجزيرة، تمهيدًا لإجراء بعض أعمال الصيانة اللازمة لتشغيلها مرة أخرى.

كما اطمأن على حالة محطات مياه الكبرى الثلاث، وهى: "جبل تقوق، وفريال، وشيشة"، تمهيدا لتشغيلها بعد إتمام إزالة آثار مياه الأمطار بما يضمن تأمين تشغيلها.

وكان استقبل مستشفى أسوان الجامعى نحو 98 حالة مصابين بلدغات العقارب، نتيجة سوء الأحوال الجوية التى ضربت أسوان مساء أمس.
ونجحت مديرية الصحة بأسوان فى توفير 260 مصلا للعقارب لمستشفى أسوان الجامعى لمساعدة أطباء المستشفى فى توفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين.

وشهد بعض الطرق فى أسوان تراكما لمياه الأمطار، ما تسبب في توقف بعض السيارات وسط الطريق، والتى علقت وسط المياه وجرفتها السيول، وتحطم بعضها بسبب سقوط الأشجار عليها.

فيما سجلت غرفة عمليات محافظة أسوان وقوع عدد من المنازل المبنية بالطوب اللبن؛ بسبب مياه الأمطار، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح وجار حصرها.

كما تعرضت أسوان إلى عاصفة ترابية، وصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مراكز أسوان وكوم أمبو ودراو وعدد من مناطق مركز نصر النوبة.

 

 

مياه الشرب أسوان امطار سيول النوبة

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وائل لطفي

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