إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب ملاكي طريق الحصفة بالرياض، وتم نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب ملاكي طريق الحصفة بالرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا محمد ماهر العشري، 19 سنة، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، ومحمد عبدالمنعم عبداللطيف، 20 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد ماجد مفتاح، 18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وسامح فؤاد جبريل، 19 سنة،باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكريم أشرف عبد اللطيف عبد الغني، 18 سنة، بفقدان كامل للوعي واشتباه نزيف بالمخ، وتلقوا الإسعافات اللازمة بالمستشفى.