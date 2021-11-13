السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث  انقلاب ملاكي طريق الحصفة بالرياض، وتم نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب ملاكي طريق الحصفة بالرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا محمد ماهر العشري، 19 سنة، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، ومحمد عبدالمنعم عبداللطيف، 20 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد ماجد مفتاح، 18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وسامح فؤاد جبريل، 19 سنة،باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكريم أشرف عبد اللطيف عبد الغني، 18 سنة، بفقدان كامل للوعي واشتباه نزيف بالمخ، وتلقوا الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

كفر الشيخ مستشفى إصابات أشخاص سيارة

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