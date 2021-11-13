فوز الخاسر.. مرشحة تطعن على نتيجة انتخابات نادي الشرقية (فيديو)

أعلنت إنعام محمد على، المرشحة ضمن مجلس إدارة نادى الشرقية فوق السن، التقدم اليوم بطعن على نتيجة الانتخابات بعدما أعلن المشرف على الانتخابات فوز مرشح آخر، رغم حصولها على عدد أكبر من الأصوات.

وأعلنت اللجنة فوز المرشح محمد فياض، الذى حصد 1066 صوتًا، بينما حصلت المرشحة المتضررة على 1117 صوتًا، ليكون المقعد الخامس والأخير من أعضاء المجلس فوق السن من نصيبها، وليس من نصيب المرشح الذى تم إعلان فوزه.

وقالت إنعام محمد على، لـ "الدستور” إنها تقدمت بمذكرة للدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وشكوى لرئاسة المحكمة بعد ما وقع من إعلان نتيجة خاطئة أمس، لافتة إلى أنها ستلجأ لرفع دعوى قضائية إذا لم يتم حسم الأمر.

أوضحت أن لديها صور من الكشوف التى تتضمن النتيجة، بجانب مقطع فيديو يتضمن إعلان القاضي بنفسه لعدد الأصوات التى حصدها كل مرشح أثناء إعلان النتيجة، تتضمن بوضوح حصولها على عدد أصوات أكبر من المرشح الذى تم إعلان فوزه.

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