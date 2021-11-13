السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه البحر الأحمر» تسحب تجمعات الأمطار بجميع المناطق

سيارات شركة مياة
سيارات شركة مياة البحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن استمرار فرق التشغيل والصيانة وفرق الأزمات والطوارئ فى سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بجميع المناطق التي تعرضت لسقوط الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المحافظة لسقوط الأمطار لمناطق تجمعات المياه لإزالة آثارها.

كما تواصل الشركة إعلانها حالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات، مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس، بالإضافة إلى تأهب الخط الساخن 125، والذى يعمل طوال 24 ساعة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد رفعت حالة الطوارئ تجنبا لسقوط سيول وأمطار غزيرة على طريق البحر الأحمر، وانتشرت سيارات إسعاف دفع رباعي واللوادر بتمركزات الطرق جنوب البحر الأحمر.

كما أهابت المحافظة بقائدى المركبات المسافرين على الطرق الجنوبية توخي الحذر أثناء القيادة مساء السبت، حيث تشير آخر التوقعات وتحديثات خرائط الأمطار إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

شركة مياه الشرب البحر الاحمر امطار سيول الأرصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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