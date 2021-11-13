لنشر الفكر الصحيح.. الإتحاد العالمي للصوفية ينظم أمسية دينية بالإسكندرية

أعلن الإتحاد العالمى للطرق الصوفية، عن تنظيمه أمسية دينية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من العلماء والشيوخ، يوم الأثنين القادم، حيث تهدف الأمسية إلى التأكيد على الدور الذي تقوم به الطرق الصوفية في التصدي لمخاطر التيارات المتطرفة التي تحاول نشر أفكارها فى العديد من الدول والبلدان.

ويشارك فى الأمسية الدينية الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمى الأمين العام للاتحاد، وعدد آخر من العلماء والشيوخ التابعين للطريقة العزمية والاتحاد الصوفي العالمي.