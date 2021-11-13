السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان المجرى: زيارة الرئيس السيسى إلى بودابست أعطت زخمًا للعلاقات الثنائية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال رئيس البرلمان المجري لاسزيو كوفر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجر في أكتوبر الماضى أعطت زخمًا للعلاقات الثنائية، وفتحت المجال أمام تعزيز التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان المجري، للسفير محمد الشناوي سفير مصر ببودابست.
وذكرت الخارجية اليوم السبت، أن رئيس البرلمان المجرى أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والمجر، خاصة وأن المجر تنظر لمصر كحليف قوي في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أشار السفير محمد الشناوي إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر في مختلف المجالات، وعبر عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق على الأصعدة السياسية والبرلمانية في المحافل الدولية والإقليمية، وكذا العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، خاصة على ضوء رئاسة المجر الحالية لتجمع الفيشجراد الذي يضم كلا من المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا.
وتناول الجانبان تطورات العلاقات البرلمانية بين البلدين، وما تمثله الزيارات البرلمانية رفيعة المستوى من إضافة هامة في سبيل تعزيز البعد البرلماني للعلاقات الثنائية، خاصة مع ما تشكله أطر التعاون بين البرلمانيين المصري والمجري من قناة رئيسية للتواصل تسهم في التعريف بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام وتلعب دوراً في تعميق الروابط بين الشعبين.

السيسي بودابست البرلمان المجرى

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