ندوة افتراضية تناقش توقف الصين عن بناء محطات طاقة تعمل بالفحم

تعقد مؤسسة ATA الصينية أكبر حدث افتراضي دولي حول التحولات الجذرية في مستقبل الطاقات المتجددة، وموعد توقف استخدامات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك في 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه رواد صناعة الطاقة المتجددة على المستوى الحكومي والخاص في أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

من جانبه أكد شي جين بينغ، كبير ممثلي الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة له مؤخرًا إن بلاده ستتوقف عن بناء محطات طاقة تعمل بالفحم في الخارج، وهو تحول كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للابتعاد عن صناعة الوقود الأحفوري.

بينما يتم إغلاق محطات الطاقة الحرارية في السنوات القادمة، سيزداد التوليد من مصادر الطاقة المتجددة ليحسب ثلثي من إجمالي التوليد في ذلك الوقت.

نظرًا للإنتاج المتقطع المتأصل من الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، سيحتاج نظام الطاقة إلى سعة هائلة من قدرة التثبيت، والتي سيكون فيها CSP جزءًا مهمًا منها؛ جنبًا إلى جنب مع الطاقة المائية والبطاريات وغيرها من التقنيات.

وتتضمن الندوة الافتراضية مناقشات كاشفة عن آلية معاملات السوق التي تم إطلاقها حديثًا لأسعار الكهرباء والخدمات المساعدة لنظام الطاقة في الصين تساعد في تسهيل عرض التكلفة والقيمة لمحطات الطاقة الشمسية المركزة.