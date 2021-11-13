السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ندوة افتراضية تناقش توقف الصين عن بناء محطات طاقة تعمل بالفحم

محطة طاقة
محطة طاقة

تعقد مؤسسة ATA الصينية أكبر حدث افتراضي دولي حول التحولات الجذرية في مستقبل الطاقات المتجددة، وموعد توقف استخدامات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك في 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه رواد صناعة الطاقة المتجددة على المستوى الحكومي والخاص في أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

من جانبه أكد شي جين بينغ، كبير ممثلي الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة  في كلمة له مؤخرًا إن بلاده ستتوقف عن بناء محطات طاقة تعمل بالفحم في الخارج، وهو تحول كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للابتعاد عن صناعة الوقود الأحفوري.

بينما يتم إغلاق محطات الطاقة الحرارية في السنوات القادمة، سيزداد التوليد من مصادر الطاقة المتجددة ليحسب  ثلثي من إجمالي التوليد في ذلك الوقت. 

نظرًا للإنتاج المتقطع المتأصل من الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، سيحتاج نظام الطاقة إلى سعة هائلة من قدرة التثبيت، والتي سيكون فيها CSP جزءًا مهمًا منها؛ جنبًا إلى جنب مع الطاقة المائية والبطاريات وغيرها من التقنيات.

وتتضمن الندوة الافتراضية مناقشات كاشفة عن آلية معاملات السوق التي تم إطلاقها حديثًا لأسعار الكهرباء والخدمات المساعدة لنظام الطاقة في الصين تساعد في تسهيل عرض التكلفة والقيمة لمحطات الطاقة الشمسية المركزة.

الصين محطات طاقة تعمل بالفحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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