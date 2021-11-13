السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة

ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث  الأموال العامة  قيام أحد الأشخاص  مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بادعاء إنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته (42 عقد وهمي منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة) ، كما أمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافًا للحقيقة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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