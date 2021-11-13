رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالرقم

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات بالرقم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و آخر موعد للسداد دون غرامة وطرق السداد التي اعتمدتها الشركة المصرية للاتصالات.



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات بالرقم

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات بمختلف محافظات الجمهورية الاستعلام الالكتروني عن إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية عن شهر ( يوليو، أغسطس، سبتمبر) وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة الرسمي للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة

كتابة بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

كتابة رقم الهاتف المحمول مسبوق بكود المحافظة

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المطلوب سداده عن الاشتراك والمكالمات بالتفصيل



آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأراضي دون غرامة

حددت الشركة المصرية للاتصالات جدولا زمنيا لسداد الفواتير الربع سنوية للتليفون الأراضي حيث صدرت الفاتورة الأخيرة في يوم 15 أكتوبر الماضي وهى المستحقة عن (يوليو، أغسطس، سبتمبر) حيث تمنح الشركة شهرا كاملا كفترة سماح ليتمكن العملاء سداد الفواتير دون فرض غرامة مالية وتنتهي يوم 14 نوفمبر وبعدها تمنح الشركة شهرا آخر للسداد ولكن بدفع غرامة مالية وتنتهي في يوم 15 ديسمبر يعقبها تحويل التليفون الأراضي إلى نظام الاستقبال فقط لمدة شهر تنتهي في 14 يناير وبعدها يتم قطع الخدمة نهائيا عن الخط الأرضي.

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طرق سداد فواتير التليفون الأراضي المعتمدة من الشركة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للاتصالات بالرقم وطرق السداد الالكترونية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني حيث اعتمدت الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من وسائل الدفع الالكتروني للفواتير أبرزها ماكينات الصرف الآلي للبنوك و فودافون كاش و مكاتب البريد الالكتروني وشركات التحصيل ( مصاري، ضامن، فوري، Bee، أمان ...).