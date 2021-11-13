باحثون صينيون يطورون مادة كربونية موصلة قابلة للطي أكثر من مليون مرة

أفاد مقال بحثي نشر مؤخرا في مجلة "المادة" (MATTER) بأن باحثين صينيين نجحوا في تطوير مادة كربونية موصلة قابلة للطي أكثر من مليون مرة دون أن يتعرض هيكلها للتلف.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية اليوم السبت فقد صمم باحثون من جامعة "تونغجي" هذه المادة الكربونية من خلال استيحاء عمل دودة القز، ويمكن للمادة المطورة المذكورة أن تتحمل بشكل ملحوظ مليون طية دون تضرر هيكلها أو حدوث تقلبات في عملية التوصيل.

وأشارت المقالة إلى أن الهياكل التي تتميز بمسام مناسبة، وتقاطعات غير متشابكة، وألياف نانوية قابلة للانزلاق، وطبقات قابلة للفصل، وشبكة قابلة للانضغاط، يمكنها أن تعمل بشكل تآزري لتوليد بناء قابل للطي عند التجعد.

وعلي صعيد اخر.. اعربت الهند، الخميس، عن رفضها دعوات الاعلان عن موعداً مستهدفاً لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفري.

واوضحت السلطات الهندية، ان الأهم هو أن يرسم العالم مساراً لخفض تلك الانبعاثات وتفادي زيادة خطيرة في درجات الحرارة.

وتواجه الهند، وهي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين والولايات المتحدة، ضغوطاً للإعلان عن خطط لأن تصبح محايدة كربونياً بحلول منتصف القرن، أو نحو ذلك خلال مؤتمر المناخ الذي يعقد الأسبوع المقبل في جلاسكو.

لكن سكرتير وزارة البيئة آر.بي جوبتا قال للصحافيين إن الإعلان عن صافي انبعاثات صفري ليس الحل لأزمة المناخ.

وأضاف: الأهم من ذلك هو كمية الكربون التي ستضعونها في الغلاف الجوي قبل الوصول إلى الصافي الصفري.

وحددت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عام 2050 هدفاً للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحيث تنبعث منها فقط كمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري يمكن امتصاصها من خلال الغابات والمحاصيل الزراعية والتربة وتكنولوجيا لجمع الكربون لا تزال في مراحلها الأولية.

وحددت الصين أهدافاً لعام 2060. لكن محللين يقولون إنها بلا جدوى تقريباً دون القيام بتحرك ملموس الآن.