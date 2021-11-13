السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب»: كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر باريس الدولى تاريخية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تاريخية، وحملت رسائل هامة للشعب الليبى الشقيق.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته موجها حديثه لليبيين: «ستجدون في مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها دعماً لأمنكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل ، ولا يمكن لليبيا أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود إلا بالتعامل الجاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها .. يا أحفاد عمر المختار لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم».

وأضافت النائبة نورا على، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر باريس الدولى هامة للغاية وتؤكد قوة دور مصر المحوري وتأثيرها الإقليمي والدولي وحرصها على دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، مضيفة أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهود كبيرة للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا وكذلك الاحترام الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية لأن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة كلها .

وثمنت النائبة نورا على سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش المؤتمر مع رؤساء الدول والحكومات ، وكبار المسئولين بالحكومة الفرنسية للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، والتي  تعكس مكانة مصر الدولية ودورها المحورى وحرص كل الأطراف على وجود علاقات قوية مع مصر، لما لها من ثقل ووزن بالمنطقة، ودورها الكبير في حفظ أمن وحل المشكلات في المنطقة، بالإضافة للتجربة المصرية في النمو والتعافي والاستقرار.

لجنة السياحة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر باريس الدولي ليبيا مصر

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