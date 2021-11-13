«المرور» تعلن إرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء سقوط الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، إرشادات مهمة للقيادة الآمنة لجميع السيارات والمركبات بالتزامن مع سقوط الأمطار، عقب تلقيها تنبؤات هيئة الأرصاد بسقوط الأمطار على أغلب المناطق بمحافظات الجمهورية.

وشددت المرور على إرشادات مهمة يجب على قائدي السيارات إتباعها أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين، وقت سقوط الأمطار وأهمها توخي الحذر أثناء قيادة السيارة بالتزامن مع سقوط الأمطار حرصًا على سلامة الجميع وتفادي أخطار الحوادث المرورية، ووقوع ضحايا نتيجة القيادة الخاطئة والتهاون في إرشادات السلامة أثناء سقوط الأمطار.

وشددت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد السيارة والدراجة البخارية وجميع المركبات السير بسرعة منخفضة أثناء سقوط الأمطار، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم في عجلة القيادة للسيارة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان وفي حالة وجود أي عطل بالسيارة يجب تجنب التنقل بها وقت سقوط الأمطار.

وشددت إدارة المرور، على ضرورة تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع مضاعفة مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، وتجنب السير عكس الاتجاه تماما أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

ثلج وبرق وأمطار غزيرة في أسوان

وشهدت بعض مناطق مدينة أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاع في التيار الكهربائي بعد سقوط الأمطار والثلوج، وشهدت مدينة أسوان تساقط الثلوج على المدينة وأماكن متعددة في مدينة أسوان، بالإضافة إلى عاصفة ترابية وتساقط الأمطار بغزارة والتي غطت شوارع المدينة.

كما شاهد أهالي أسوان ظهورًا مميزًا للبرق وكميات ثلوج كبيرة، بالإضافة إلى أن طقس اليوم مختلف عن الفترات الماضية مثل باقي محافظات الجمهورية وظهور أصوات البرق والرعد والتساقط الغزير للأمطار.

وشهدت المدينة تساقط للثلوج لمدة تجاوزت 20 دقيقة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات الطقس في محافظة أسوان والأقصر وجنوب البحر الأحمر مع رفع حالة الطوارئ بتلك المحافظات.