الجنايات تحاكم زوج عذب زوجته حتى الموت في دار السلام.. اليوم

تنعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، لمحاكمة متهم قتل زوجته بعد وصلة تعذيب في منزل الزوجية بمنطقة دار السلام محافظة القاهرة.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لشهادة الطبيب الشرعي والضابط مجري التحريات في الحادث وجاءت شهادتهما متوافقة بأن الزوجة توفيت على إثر تعذيب زوجها لمدة 6 ساعات متواصلة وضع خلالها شريط لاصق على فمها لمنعها من الإستغاثة حتى فاضت روحها جراء ما بجسدها من إصابات ناتجة عن التعذيب.

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 سنة، وتبين وجود آثار تعذيب في جسدها ، بجانب وجود آثار لاصق علي فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، ويعمل سائق، وتم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركاتها ووضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد المتهم من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وظل يعتدي بالضرب علي زوجته وتعذيبها بالساعات ولم يتوسل لصرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين عمر 6 سنوات وحمزة سنتين وظل يعذبها حتى تأكد من موتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفي بموتها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة وقام بأخذ طفليه الصغار واتجه بهما إلي والدته بمدينة السلام، ولم يكتفي المتهم بقتلها بل قام بتضليل أسرة المجني عليها بالاتصال بشقيقها وخالها قائلاً: «بنتكم هربت وانا معرفش حاجة عنها»، وكان يحاول المتهم وقتها التخلص من جثة زوجته».