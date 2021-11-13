محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة مواطنة فى دار السلام.. اليوم



تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة يد من مواطنة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، و مصطفى أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد، و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد.ع" ، بقال بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق المملوكة المجني عليها إسراء أشرف بأن استقل دراجة بخارية "توكتوك" كان قد اعدها لتنفيذ غرضه واستهداف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام لعلمه بعدم قدرتها علي مقاومته، وأخذ في تتبعها وما أن ظفر بها حتى جذب حقيبة يدها بالقوة فسقطت أرضا فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وسرقة المنقولات المار بياناتها على النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك حال حمله سلاحًا ناريًا فرد خرطوش.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم احرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، بالإضافة |إلى ذخاير تستخدم على ذلك السلاح.

شهادة الشهود

الشاهدة الأولى، المجني عليها إسراء أشرف، ٣٢ عامًا؛ لأنها حال سيرها بالطريق العام فوجئت باستقلال المتهم دراجة نارية "توكتوك" قام بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها وما تحويه من منقولات، وعلى أثر ذلك سقطت أرضًا، وحدثت إصابتها.

الشاهد الثاني الحمد محمود، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام، يشهد بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهم بسرقة المجني عليها، بأن قام باختطاف الحقيبة خاصتها حال سيرها بالطريق العام، وكان بحيازته سلاح ناري فرد خرطوش وبضبطه عثر بحوزته على المسروقات، وكذا سلاح ناري فرد خرطوش، وعدد طلقات خرطوش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بارتكاب واقعة السرقة، وأن تلك المسروقات مملوكة للمجني عليها، وكذا حيازته للسلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع عن النفس، واستخدامهما في وقائع السرقات.