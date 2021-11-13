محكمة استئناف أمريكية تؤكد وقف أمر لبايدن بشأن التطعيم ضد كورونا

أكدت محكمة استئناف أمريكية قرارها بتعليق أمر أصدره الرئيس جو بايدن بإلزام الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 شخص أو أكثر بالتطعيم ضد كورونا، رافضة طعنا قدمته إدارته.



وأيدت محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورليانز الحكم على الرغم من قول إدارة بايدن يوم الاثنين إن وقف تنفيذ هذا الأمر قد يؤدي إلى وفاة عشرات أو حتى مئات العمال.



وكانت شركات خاصة ومنظمات دينية وولايات أمريكية قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة قائلة إنها تجاوزت سلطتها.



وكانت إدارة السلامة والصحة المهنية قد أصدرت هذا الأمر وينص على ضرورة أن تقوم الشركات التي تضم 100 موظف على الأقل بتطعيم الموظفين ضد كوفيد-19 أو أن يتم إجراء اختبار أسبوعي لهم ووضع كمامات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.