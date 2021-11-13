وزير الخارجية البيلاروسى: إعادة نحو ألفى مهاجر ممن وصلوا إلينا

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه، أن سلطات بلاده قامت بإعادة نحو ألفي مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم، واتخذت إجراءات أخرى لتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن "ماكيه" قوله: "تم توقيف نحو 700 مخالف على الحدود، ونحو ألفي شخص وصلوا إلى بيلاروس من بلدان أخرى بدون الوثائق الضرورية تم إرسالهم إلى البلدان التي قدموا منها".

وأكد كذلك أن السلطات البيلاروسية حرمت نحو 30 شركة سياحية من حق دعوة الأجانب إلى الجمهورية قبل شهر واحد تقريبًا.

وأعاد ماكيه" إلى الأذهان أن بيلاروس اقترحت على الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة منذ شهر أبريل الماضي الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء مناقشة قضية الهجرة.

وأضاف أن بروكسل لم ترد على أي مقترح، وهي كانت من بادر إلى إلغاء عدد من البنود حول تبادل الموقوفين، والتي كانت تسمح بالتعامل في مجال الهجرة، وأوقفت تمويل المشاريع لتعزيز البنية التحتية على الحدود ومراكز استقبال المهاجرين في بيلاروس.

وأكد الوزير استعداد مينسك لتقديم أي معلومات بشأن الوضع على الحدود للاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، سلمت السلطات البيلاروسية أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية، إلى مخيم اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع بولندا.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أنه تم تجميع المساعدات الإنسانية من جانب الصليب الأحمر البيلاروسي والمؤسسات والجمعيات العامة والسياسية، مشيرة إلى أنه يتم توصيل مياه الشرب إلى المخيم بشكل منتظم.

جدير بالذكر أن الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية تفاقم في 8 نوفمبر الجاري بعد أن حاول عدة آلاف من المهاجرين العبور إلى الأراضي البولندية من الجانب البيلاروسي.

ويتبادل دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا الاتهامات حول الأزمة، حيث يرى الاتحاد أن بيلاروسيا تريد التسبب في أزمة هجرة جديدة في أوروبا، فيما ألقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو باللوم على الدول الغربية التي أجبرت أفعالها الناس على الفرار من أوطانهم التي مزقتها الحرب.