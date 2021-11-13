السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأحد.. غلق باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر عن أنه تقرر غلق  باب تقليل الاغتراب للطالبات المستجدات، يوم  الأحد المقبل الموافق 14من نوفمبر الجاري 2021م، اخر مره.

 
وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيد بالحد الأدنى تقليلًا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناظرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.


 كما أوضح المركز الإعلامي أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا تضمن هذا القرار الكليات العملية.
 

وأكد أنه يشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رشحت لها وتقوم باستيفاء  إجراءات القيد بها ودفع الرسوم، حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها تقليلًا للاغتراب واستيفاء موافقة عمداء الكليات ولا يعد قرار التحويل ساريًا إلا بعد اعتماد  الدكتور رئيس الجامعة.

 

وتنظم جامعة الأزهر، صباح الإثنين المقبل، محاضرة "كيف تكون أستاذًا ناجحًا؟"، للدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة، رئيس الجامعة.

 

وأكدت جامعة الأزهر، أن المحاضرة تعقد في المدرج الكبير بكلية التربية بنين بمدينة نصر، مشددة على ضرورة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة الجميع.


وافتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، الدورة التنشيطية الرياضية للطلاب في مجال رياضة تنس الطاولة بمقر كلية الزراعة بالقاهرة.

 

وحرص رئيس جامعة الأزهر، على أن يفتتح البطولة بنفسه بمباراة أقيمت بينه وبين نائبه الدكتور محمود صديق، قبيل البدء الرسمي لفعاليات البطولة.

 

وأكد رئيس الجامعة، على الاهتمام بالشباب؛ انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بأن هؤلاء الشباب هم رجال الغد وقادة المستقبل.

 

وقال المحرصاوي:"بالأمس القريب افتتحنا دورة تدريبية لطلاب كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، واليوم نفتتح الدورة الثانية لطلاب كلية أصول الدين، وهناك دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والاهتمام وتنمية المواهب لدى الطلاب والطالبات في مختلف المجالات، بجانب تدشين معارض الكتاب بفروع القاهرة وأسيوط وطنطا، فضلا عن احتفالية كبرى بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأخرى للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

 

وحث رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، والتي تعكس وتؤكد على الاهتمام بالشباب فهم عماد هذه الأمة.

المركز الإعلامي بجامعة الأزهر جامعة الأزهر التوزيع الجغرافى المتناظرة داخل المنطقة الجغرافية خارج التوزيع الجغرافي القرار الكليات العملية تقليل الاغتراب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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