فايا يونان عن مهرجان الموسيقى العربية: «جمال القاهرة وناسها مش سر»

عبّرت الفنانة فايا يونان عن سعادتها بمقابلة الجمهور في حفل كبير داخل مهرجان الموسيقي العربية، والتي تقام فعاليته داخل دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين والعرب.

وقالت «فايا» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جمال القاهرة وناسها مش سرّ، ومع هيك كل حفلة بنرجع بننغمر وبنتفاجئ بجمالكم وسحركم وحبكم للموسيقى»، كما نشرت بعض الصور من حفلها بمهرجان الموسيقي العربية.

وكانت قد أحيت المطربة السورية فايا يونان، أحدث حفلاتها الغنائية في مصر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء الاثنين الماضي.

وعادت «فايا» بهذه الإطلالة إلى جمهورها المصري بعد غياب دام أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الغنائية بالقاهرة، وأول ظهور جماهيري لها بمصر بعد جائحة كورونا، حيث تظهر بإطلالة أوركسترالية تضع بها لمستها الخاصة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

وقدمت الفنانة السورية، لجمهورها المصري مجموعة من أشهر أغنياتها مثل: «بيناتنا في بحر»، و«حب الأقوياء»، و«غن»، و«أحب يديك»، كما تقدم باقة من أشهر الأغنيات المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة لأول مرة.

وتعمل فايا يونان، حاليًا على التحضير لأعمالها الجديدة بعد أغنية «متل اليوم»، التي أطلقتها مطلع الصيف الحالي، بعد سنتين من ظهور ألبومها الثاني «حكايا القلب».

جولة فنية عربية

كما تأتي زيارتها المرتقبة إلى مصر، في إطار جولة فنية عربية بعد التوقف القسري بسبب أزمة كورونا العالمية، والتي استهلتها بحفل غنائي في أوبرا دبي، ثم حفلها الأخير بمملكة البحرين.

وقدمت فايا خلال ألبوم «حكايا القلب»، حكاية غنائية مختلفة في كل أغنية، ومنها استوحت اسم «حكايا القلب» ليكون عنوان الألبوم، منها «يا قاتلي» و«كيفنا تنيتاتنا»، مرورًا بأغنيتي «غن» و«يمكن نسى» و«صدى موالنا»، بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى «فليتك تحلو»، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى «خلخالها».