«حماة الوطن» بالإسكندرية يطلق حملة لتطعيم أهالي غرب بلقاح كورونا

نظم حزب حماة الوطن بالإسكندرية، حملة للتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للحزب وتيسيرا على المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتحت رعاية اللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال غرب الدلتا، ومحمد مجاهد، أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية.

وتواجد وفد من الحزب، اليوم الجمعة، بمشاركة وإشراف علاء محمود إسماعيل ضيف الله أمين عام قطاع غرب الإسكندرية وبالتعاون مع الدكتور سعيد السقعان، مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، مع الفريق الطبي بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، بحضور النائبة الدكتورة مني عضو مجلس النواب، من أجل حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا.

حملة للحصول على لقاح كورونا

وتولى أعضاء الحزب مساعدة أهالي المنطقة في التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، والحصول على اللقاح في نفس التوقيت، حيث تم توفير 1000 مصل في محاولة لتغطية أكبر عدد من المواطنين على مدار اليوم والحصول على الجرعة الأولى من اللقاح وذلك حرصاً على صحة وسلامة الأهالى.

حملة للحصول على لقاح كورونا

وكان قد أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، عن قيام الحزب بدوره في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر وأولياء الأمور لأبنائنا الطلاب في الإسكندرية، وذلك من خلال التكفل بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

حملة للحصول على لقاح كورونا

وفي إطار المسئولية المجتمعية للحزب، زار وفد ممثل لحزب حماة الوطن قطاع غرب الإسكندرية، إدارة العامرية التعليمية، وذلك للحصر وسداد المصروفات الدراسية لبعض الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء العامرية بجميع المدارس دعمًا من الحزب للعملية التعليمية غرب الإسكندرية، ومساندة مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتماشيًا مع جهود الدولة والقيادة السياسية.