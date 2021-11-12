الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

علماء أستراليون يسلطون الضوء على خطر «النوم الصامت» للمدخنين

مدخنين
مدخنين

توصل فريق من العلماء في "معهد أبحاث القلب" في أستراليا إلى العلاقة بين كميات النيكوتين في الدم، ومقدار الوقت الذى يحصل عليه المدخنون من الأكسجين أثناء النوم.
وأوضحت الأبحاث، التي أجريت في هذا الصدد، إنه عند حدوث التوقف المؤقت أثناء النوم عند انسداد الحلق والمجرى الهوائى العلوى جزئيا أو كليا لدى المدخن أثناء النوم، مما يتسبب هذا فى توقف التنفس فى فترات قصيرة أثناء النوم.
ووجد العلماء أن الزيادات في مستويات النيكوتين مرتبطة بزيادة قدرها 2.3 دقيقة في الوقت الذي يقضيه تشبع الأكسوجين أقل من 90٪. واحدة من علامات شدة انقطاع النفس النومي هي الوقت الذي تقضيه مع تشبع أكسوجين أقل من 90٪.
وهذا يعني أنه مقابل كل سيجارة يدخنها الشخص، كان من المرجح أن يكون لديهم مستويات "منخفضة بشكل خطير" من الأكسجين.. يعرف العلماء أن توقف التنفس أثناء النوم وفشل القلب الاحتقاني يتعايشان بشكل شائع، ولكن مع تفاعلهما غير الواضح، استخدم الفريق مئات الجزيئات الصغيرة التي تسمي المستقبلات لفهم هذا التفاعل.
وفي الدراسة الحالية، اختبر الباحثون المستقلبات والدهون في 1,919 شخص شاركوا فى دراسة عن أمراض القلب، فضلا عن 1,524 مشارك في مبادرة صحة المرأة.. تتضمن النتائج الأخرى في هذه الدراسة رؤى جديدة للعلاقة بين تخزين الدهون وتخزين الطاقة وحجم القلب وهيكله.
ويقول الفريق إن التدخين ضار بالقلب- إنه أحد المخاطر الرئيسية للنوبات القلبية - وعلى الرغم من أن التدخين معروف بخفض تركيز الأكسجين في الدم، لم يتم تحديد مدى تفاعل التدخين مع انقطاع التنفس أثناء النوم.
وكانت هذه الدراسة قادرة لأول مرة على تحديد تأثير التدخين على تركيزات الأكسوجين في الليل لدى الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم.

سيدني أستراليا المدخنين خطر النوم الصامت علماء أستراليون

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